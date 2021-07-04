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«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Год народного единства общенациональная молитва «За Беларусь!» символично объединила все ведущие конфессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время утреннего богослужения в православных храмах, католических костелах и иудейских синагогах в единой молитве слились голоса верующих белорусов.
О легендарных защитниках и мире, который они завещали белорусам, молились и в Брестской крепости. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе богослужение провел митрополит Вениамин. Присоединились к акции и иудеи. По-особенному теплая служба прошла в минской синагоге.
Вера у каждого своя, но в душе с благоговением к Господу, Божией Матери и церкви. Здоровья нам всем, процветания и всего того, чего наш народ заслуживает.
Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:
Мира, чтобы было спокойствие, мир, чтобы все пришли к общему согласию, чтобы все у нас в стране было хорошо, чтобы не было разногласий.
Жадаем, каб быў спакой у нашай краіне і мы жылі спакойна. Больш нічога нам не трэба.
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«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?
Новости Беларуси. В Год народного единства общенациональная молитва «За Беларусь!» символично объединила все ведущие конфессии, сообщили в программе Новости «24...
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