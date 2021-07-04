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«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем

04.07.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования

Ежедневно, вне зависимости от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы белорусы чувствовали себя спокойно и уверенно. В День Независимости сотрудники Госавтоинспекции, как всегда, находятся на службе, обеспечивая нашу с вами безопасность.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем

Столичная Госавтоинспекция, поздравляю вас с 85-летием, спасибо вам за ваш нелегкий труд и безопасность на дорогах.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем

Замечательный день, хотелось бы сегодня поздравить наших работников Госавтоинспекции с юбилеем. 85 лет – что вам пожелать, дорогие? Чтобы меньше было аварий на дороге, светофоры никогда не отключались, чтобы на дороге не было заторов. С праздников вас, дорогие. Спасибо вам за вашу работу.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем

Уважаемые коллеги, разрешите мне искренне поздравит вас с праздником, с днем образования Государственной автомобильной инспекции. Это самое элитное подразделение не только в милиции общественной безопасности, но и в системе Министерства внутренних дел. С праздником, здоровья, удачи, благополучия. Отдельные поздравления начальнику ГАИ Дмитрию Михайловичу Корзюку.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем

Уважаемые коллеги, поздравляю вас всех с днем образования Государственной автомобильной инспекции. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего профессионального и служебного роста, мира вам, вашим, близким и семьям. С праздником вас!

 
 
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Новости Беларуси. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции МВД Беларуси,...
 
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