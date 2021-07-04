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«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Творческая интеллигенция – лицо нации, народа и государства. Об этом 3 июля заявил Президент, посещая Большой театр оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко стал почетным гостем гала-концерта ко Дню Независимости. В программе Большого 3 июля была оперная классика – фрагменты из «Кармен» и «Турандот», а также хореографические партии известных балетных постановок и номера с национальным колоритом. Зал аплодировал артистам театра стоя. Свое признание выступающим и зрителям выразил Президент.
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Серьезный разговор об искусстве и не только завершился на приятной ноте. На сцене Большого театра зародилась новая традиция. Президент предложил сделать праздничные вечера, подобные сегодняшнему, обязательными в праздновании каждого Дня Независимости. Главный государственный праздник – хороший повод отмечать заслуги и вклад людей искусства в развитие культуры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сделаем этот день, чтобы наша интеллигенция, прежде всего творческая, в День Независимости прозвучала как минимум. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому считайте это решение принятым. Через год мы с вами встретимся в День Независимости, вы покажете в широком спектре свое творчество. В холле, фойе вы организуете выставку художников, которые покажут лучшие картины (лучшие отберем комиссионно), скульпторов и прочих, которые будут награждены и отмечены государством и материально, и, что важно для вас, морально. Вы будете получать там же заслуженных, народных, вы будете как-то отмечаться и так далее. Вот этот день этим должен войти в историю. Считайте, что мы это сделали.
Александр Лукашенко 3 июля выразил сожаление по поводу того, что редко до этого посещал театральные постановки. Однако пообещал вскоре снова вернуться в Большой.
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Новости Беларуси. Творческая интеллигенция – лицо нации, народа и государства. Об этом 3 июля заявил Президент, посещая Большой театр оперы и балета, сообщили в...
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