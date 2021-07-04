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Александр Лукашенко о новом гендиректоре Большого театра: «Вы дайте шанс человеку показать себя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обращаясь в День Независимости к творческой интеллигенции в Большом театре, Александр Лукашенко затронул непростую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я специально, реагируя на ваши просьбы, культурных работников, взял человека со стороны, чтобы он не принадлежал ни к какому цеху. Он счел необходимым назначить сюда руководителя. Это легитимные действия, он имел право это сделать? Имел. Он назначил. Пожалуйста, это решение министра прошу принять как должное. Это не значит, что вы должны быть безмолвными, если это не тот человек. Но вы дайте шанс человеку показать себя.
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Новости Беларуси. Обращаясь в День Независимости к творческой интеллигенции в Большом театре, Александр Лукашенко затронул непростую тему, сообщили в программе...
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