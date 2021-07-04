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«Заканчиваем реализацию проекта – это скейт-площадка». Председатель Молодечненского райисполкома о поддержке молодёжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди известных памятных мест Молодечно – братская могила в парке Победы и мемориальный комплекс «Шталаг-342», не говоря уже об исторических улицах и зданиях. Здесь помнят прошлое, но не забывают о настоящем и будущем. Акцент на образовании и развитии молодежи.
Юрий Горлов, председатель Молодечненского районного исполнительного комитета:
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«Заканчиваем реализацию проекта – это скейт-площадка». Председатель Молодечненского райисполкома о поддержке молодёжи
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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