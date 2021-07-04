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«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Стриго, корреспондент:
Молодечненцы действительно встретили команду СТВ как истинные белорусы – гостеприимно, с искренними улыбками.
Вообще, праздник в Молодечно проходит всегда в широком формате, так как город считается одной из культурных столиц Республики Беларусь. Недавно у нас прошел фестиваль «Молодечно», всем известный. Как видите, город убран, красивый. У нас множество творческих коллективов, есть что показать.
Настроение отличное, идем гулять в парк с внучкой, решили пройтись, посмотреть. Все хорошо, природа хорошая, погода – солнца даже нет, не жарко. Все отлично.
Беларусь, с праздником!
Выездная студия, несомненно, интересовала жителей города. Каждый смог понаблюдать за съемочным процессом, а в перерывах пообщаться с ведущими и гостями лично.
Замечательное настроение. С праздником вас поздравляю, и всех горожан, и всю любимую страну. Я прогуливалась, увидела здесь Кирилла Казакова, Алену Родовскую, чьим поклонником я являюсь, и вообще, вашего канала. Подошла выразить свою благодарность и респект.
Это наш праздник, для всего нашего белорусского народа. Мы гордимся этим праздником.
Это наша независимость, наша свобода, гордость. Приятно, что мы сидим спокойно, мирно, уверенно в завтрашнем дне.
Мы были у Вечного огня, поклонились, как положено. Дети наши знают, что это мужество нашего народа. Мы помним. Наши прадеды воевали, мой отец воевал, поэтому мы с большим трепетом воспринимаем это.
Столько работает площадок, интересно, можно и с детьми отдохнуть. Замечательный концерт. Очень хороший праздник.
Центральное место праздника – городской амфитеатр. Его музыка звучала весь день. Для любителей подвигаться – спортивные площадки, интерактивные игры, фудкорты и, конечно же, выставка народного творчества.
Лариса Альбертовна приехала из Воложинского района. Свое творчество презентует на каждом празднике, а тем более в День Независимости – здесь без белорусской культуры и национальных ремесел никуда.
Лариса Мытник, ремесленник:
Юлия Стриго:
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«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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