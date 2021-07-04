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Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны

04.07.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гала-концерт «Беларусь единая» состоялся у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму разных профессий и поколений белорусов.

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Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны

Праздник нашей Беларуси, Республики Беларусь. Мы очень рады, что в этой стране живем, что в этой стране родились. Желаем процветать стране нашей. Очень любим.

Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Я бы пожелал всем белорусам никогда не познать темного неба войны. Чтобы все время было мирное небо, чтобы солнечное настроение, любовь, благополучие, процветание, достаток и счастье во всех семьях.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гала-концерт «Беларусь единая» состоялся у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задумка режиссеров –...
 
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