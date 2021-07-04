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Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гала-концерт «Беларусь единая» состоялся у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму разных профессий и поколений белорусов.
Праздник нашей Беларуси, Республики Беларусь. Мы очень рады, что в этой стране живем, что в этой стране родились. Желаем процветать стране нашей. Очень любим.
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
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Новости Беларуси. Гала-концерт «Беларусь единая» состоялся у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задумка режиссеров –...
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