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Калина Капуцкая: «Жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый прямой эфир в 10:30. Волнения у съемочной группы нет, ибо работа на выезде для нас – традиция, а вот для гостей такой формат непривычен. Однако праздничная атмосфера сделала свое дело. Беседа получилась легкой и непринужденной – все, как мы любим.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор средней школы № 14 Молодечно:
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Калина Капуцкая: «Жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный»
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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