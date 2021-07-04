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Зарплаты, социальное обеспечение и экономическое будущее Беларуси: интервью с Министром труда и социальной защиты Ириной Костевич

04.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зарплаты, социальное обеспечение и экономическое будущее Беларуси: интервью с Министром труда и социальной защиты Ириной Костевич

Каковы приоритеты экономики нашей страны, какие у нее перспективы и на что направлены усилия государства в сфере трудоустройства и социального обеспечения? На эти вопросы в эфире телеканала ОНТ ответила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. 

Подробности сомтрите в видео: 


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Каковы приоритеты экономики нашей страны, какие у нее перспективы и на что направлены усилия государства в сфере трудоустройства и социального обеспечения? На эти...
 
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