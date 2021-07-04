Зарплаты, социальное обеспечение и экономическое будущее Беларуси: интервью с Министром труда и социальной защиты Ириной Костевич

Источник материала: ОНТ

Каковы приоритеты экономики нашей страны, какие у нее перспективы и на что направлены усилия государства в сфере трудоустройства и социального обеспечения? На эти вопросы в эфире телеканала ОНТ ответила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Подробности сомтрите в видео:





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