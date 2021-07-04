Шесть человек погибли при крушении самолета на Гаити

Источник материала: ОНТ

Не менее шести человек погибли после крушения легкомоторного частного самолета на Гаити. Об этом со ссылкой на местные власти 3 июля информирует Paris Match.

Причины крушения не уточняются. По предварительным сведениям, на борту судна находились двое граждан Доминиканской республики.

Начато расследование произошедшего. Устанавливаются детали инцидента.

Фото: twitter / leprinceht

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