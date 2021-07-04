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Украинская сборная уступила Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4

04.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная во главе с Андреем Шевченком уступила сборной Англии со счетом 0:4, тем самым, позволила английцам пройти в полуфинал чемпионата.

На четвертой минуте встречи Украина - Англия открыли счет англичане благодаря голу Гарри Кейна. Форвард англичан сыграл на опережение в штрафной и с близкой дистанции переиграл Бущана, а Кейн ушел от Кривцова.

Далее команда Андрея Шевченко пыталась атаковать, однако в начале второго тайма, на 46 минуте Гарри Магуайер забил второй гол в ворота Бущана после подачи Шоу со штрафного.

Автором третьего гола стал Гарри Кей - форвард сделал навес, ударив головой. После сейва в исполнении Бущана после мощного удара Кейна на 63-й минуте матча в ворота сборной Украины прилетел 4 гjл. Его автором стал Джордан Хендерсон, который переправил мяч с угловой подачи головой в сетку.

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет со сборной Дании.
 
 
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В четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная во главе с Андреем Шевченком уступила сборной Англии со счетом 0:4, тем самым, позволила английцам пройти в полуфинал...
 
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