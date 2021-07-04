В День независимости в храмах Беларуси прозвучали молитвы о мире

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День независимости. Дата связана с освобождением Минска от нацистов третьего июля 1944 года, передает «МИР 24».

По этому случаю в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска после божественной литургии состоялся молебен всем белорусским святым. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Молитвы о мире звучали сегодня во всех храмах и монастырях страны. Такую идею предложил Синод Белорусской православной церкви.

«Думается, что в этот день совместная молитва гораздо больше сможет сделать и принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие, которые порой бывают столь противоречивые и иногда приводят к разделению», – сказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Общенародная молитва завершилась праздничным колокольным звоном.