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В День независимости в храмах Беларуси прозвучали молитвы о мире
04.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День независимости. Дата связана с освобождением Минска от нацистов третьего июля 1944 года, передает «МИР 24».
По этому случаю в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска после божественной литургии состоялся молебен всем белорусским святым. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
Молитвы о мире звучали сегодня во всех храмах и монастырях страны. Такую идею предложил Синод Белорусской православной церкви.
Общенародная молитва завершилась праздничным колокольным звоном.
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В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска после божественной литургии состоялся молебен всем белорусским святым.
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