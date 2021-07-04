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Myfin.by исполнилось 9 лет: самое важное за год

04.07.2021 07:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Myfin.by исполнилось 9 лет: самое важное за год
Фото: Myfin.by

Приложение Myfin

На новый 2021-год белорусы получили подарок – приложение Myfin запустили в том числе и на платформе iOS. За прошедший год оно получило несколько серьезных обновлений и теперь им пользуются более 100 тыс. человек.

Сейчас в приложении можно узнать самые выгодные курсы валют, работающие отделения банков рядом с вами на карте, курсы в каждом из выбранных отделений, а также список ближайших банкоматов и инфокиосков.

Кроме того, в приложении есть удобный конвертер на 25 различных валют: от популярных доллара и евро до экзотических кувейтского динара и иранского реала.

Чтобы вся важная информация была под рукой, можно установить виджет на рабочий стол смартфона. И любые колебания курсов валют сразу будут отображаться на экране.

ЕРИП онлайн

В конце 2020-го мы запустили онлайн-платежи ЕРИП прямо на сайт. За год ветка доступных платежей выросла в несколько раз. Кроме самых популярных услуг, вроде коммунальных платежей, услуг связи и интернета, стали доступны оплаты банковских кредитов, покупки билетов, образовательные услуги (сдача ЦТ) и многое другое.

Большинство ежемесячных платежей теперь можно делать, не покидая сайт, с любой картой, эмитированной белорусскими банками.

Online-страхование

Меньше месяца назад мы представили новый раздел с онлайн-страхованием. В этом разделе всего в пару кликов можно застраховать недвижимость (квартиру или дом), свое здоровье или здоровье детей, а также получить страховку для выезда за рубеж.

Безопасность сделки гарантируется авторизацией через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Для этого понадобятся только паспорт и номер мобильного телефона. Зато не нужно ездить в офис страховой. Все документы придут по электронной почте.

Еженедельные видеообзоры

В марте 2021 мы решили делать еженедельные обзоры главных событий прошедших семи дней. И с тех пор Светлана Розель каждое воскресенье выходит в эфир нашего youtube-канала, чтобы рассказать, что же интересного случилось в мире финансов за прошедшую неделю.

Белорусы и кризис

На фоне происходящего экономического кризиса белорусы из разных городов и за рубежом делились с нами историями того, как они справляются с финансовыми вызовами. Так родилась рубрика «Белорусы и кризис», в которой собрано около двух десятков историй с разбором личного или семейного бюджетов.

Криптовалюты

С новыми высотами цен на рынке криптовалют, начал расти и интерес к ним. Мы обновили рубрику Криптовалюты, где теперь регулярно пишем о том, что происходит с основными монетами, объясняем главные термины новичкам и рассказываем, как законно заниматься криптовалютами в Беларуси.

Самые важные новости

Все самые важные новости дня и самые популярные статьи мы регулярно даем в нашем тг-канале Myfin.by. За последние три месяца его читаемость преодолела отметку в 1 млн просмотров и продолжает расти. Здесь же можно обсудить понравившуюся статью в комментариях или принять участие в голосовалках по разным темам.

Рекорды года в цифрах

За прошедший год на сайте побывало 27,5 млн посетителей, которые прочитали более 270 млн страниц.

Топ-5 самых читаемых материалов за год:

  1. Власти вводят валютные ограничения. Из обменников пропадут доллары? Максимально понятно (790 тыс. просмотров)
  2. ИП готовятся к полной остановке бизнеса. Им запретили рассчитываться валютой (202 тыс. просмотров)
  3. Старые советские книги по цене дома. Сколько на этом зарабатывают? (200 тыс. просмотров)
  4. Белорусы и кризис: как живет семья дальнобойщика на 3200 рублей в месяц (200 тыс. просмотров)
  5. «Офигеть, – 2,67!». Что происходит у обменников (192 тыс. просмотров)

Мы благодарны читателям, подписчикам и пользователям сайта за то, что остаетесь с Myfin.by!

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня, 4 июля, финансовому порталу Myfin.by исполняется 9 лет. За прошедший год мы представили несколько новых платежных сервисов, проапгрейдили мобильное приложение...
 
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