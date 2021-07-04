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Myfin.by исполнилось 9 лет: самое важное за год
Источник материала: Myfin
Приложение Myfin
На новый 2021-год белорусы получили подарок – приложение Myfin запустили в том числе и
Сейчас в
Кроме того, в приложении есть удобный конвертер на 25 различных валют: от популярных доллара и евро до экзотических кувейтского динара и иранского реала.
Чтобы вся важная информация была под рукой, можно установить виджет на рабочий стол смартфона. И любые колебания курсов валют сразу будут отображаться на экране.
ЕРИП онлайн
В конце 2020-го мы запустили
Большинство ежемесячных платежей теперь можно делать, не покидая сайт, с любой картой, эмитированной белорусскими банками.
Online-страхование
Меньше месяца назад
Безопасность сделки гарантируется авторизацией через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Для этого понадобятся только паспорт и номер мобильного телефона. Зато не нужно ездить в офис страховой. Все документы придут по электронной почте.
Еженедельные видеообзоры
В марте 2021 мы решили делать еженедельные обзоры главных событий прошедших семи дней. И с тех пор Светлана Розель каждое воскресенье выходит в эфир нашего youtube-канала, чтобы рассказать, что же интересного случилось в мире финансов за прошедшую неделю.
Белорусы и кризис
На фоне происходящего экономического кризиса белорусы из разных городов и за рубежом делились с нами историями того, как они справляются с финансовыми вызовами. Так родилась рубрика
Криптовалюты
С новыми высотами цен на рынке криптовалют, начал расти и интерес к ним. Мы обновили рубрику
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За прошедший год на сайте побывало 27,5 млн посетителей, которые прочитали более 270 млн страниц.
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Сегодня, 4 июля, финансовому порталу Myfin.by исполняется 9 лет. За прошедший год мы представили несколько новых платежных сервисов, проапгрейдили мобильное приложение...
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