Таджикистан впустил сотни афганских военных

пишет Лента.ру. Об этом сообщается на сайте национального информационного агентства Таджикистана «Ховар» со ссылкой на заявление пресс-центра пограничных войск Госкомитета нацбезопасности республики,Лента.ру.





«Свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан после ожесточённого сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу РТ через охраняемый участок», — говорится в сообщении. Отмечается, что пограничники Таджикистана разрешили афганским военным перейти на территорию через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор», «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства».





В заявлении также подчеркивается, что обстановка на границе между двумя странами «находится под полным контролем пограничников».



