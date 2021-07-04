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Украина поймала Лукашенко на лжи

04.07.2021 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинские власти продолжают дезавуировать очередное заявление Александра Лукашенко о потоке оружия в Беларусь со стороны Украины.

Украина поймала Лукашенко на лжи
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В опубликованном 3 июля Государственной пограничной службой Украины сообщении отмечается, что в первой половине этого года на границе с Беларусью пресечен провоз 27 единиц оружия, в том числе 12 единиц — охотничьего, 13 — холодного, по одной единице газового и пневматического. Огнестрельное оружие не выявлено. В январе—июне 2020 года было задержано 33 единицы оружия.

«По имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке еще ниже, — говорится в пресс-релизе. — Администрация Госпогранслужбы Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен неперсонализированной статистической информацией о результатах оперативно-служебной деятельности. Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной лишь 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все — в пунктах пропуска. А во время обработки общих отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества выявленного оружия на границе с нашей страной».

«Так что все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года (тогда в Беларуси состоялись президентские выборы и начались акции протеста против фальсификации их итогов. — БелаПАН.) украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке», — подчеркивает ГПСУ.

Накануне на торжественном собрании по случаю официального Дня независимости Лукашенко заявил, что поручил пограничникам «полностью перекрыть» границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия. «Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал он.

В сентябре прошлого года Лукашенко сообщил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усилении охраны границы с Украиной. Де-факто границы закрыты не были, речь на самом деле шла об усилении охраны.

 

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Украинские власти продолжают дезавуировать очередное заявление Александра Лукашенко о потоке оружия в Беларусь со стороны Украины.
 
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