США поздравили беларусов с 3 июля: «Жыве Беларусь!»

Источник материала: АФН

Соединенные Штаты поддерживают стремление народа Беларуси к достоинству, свободе и демократии, заявил 3 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен по случаю освобождения Минска от нацистской оккупации.

«Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Нам напоминают о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее. Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь!» - написал Блинкен в Twitter.

С 1991 по 1996 год Беларусь отмечала День независимости 27 июля в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Однако с помощью референдума 1996 года Лукашенко перенес празднование Дня независимости на 3 июля, которое традиционно отмечалось как день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.