ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США поздравили беларусов с 3 июля: «Жыве Беларусь!»

04.07.2021 08:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Соединенные Штаты поддерживают стремление народа Беларуси к достоинству, свободе и демократии, заявил 3 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен по случаю освобождения Минска от нацистской оккупации.

«Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Нам напоминают о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее. Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь!» - написал Блинкен в Twitter.

С 1991 по 1996 год Беларусь отмечала День независимости 27 июля в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Однако с помощью референдума 1996 года Лукашенко перенес празднование Дня независимости на 3 июля, которое традиционно отмечалось как день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты поддерживают стремление народа Беларуси к достоинству, свободе и демократии, заявил 3 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кирилл Зинович в первом интервью: главный тренер БАТЭ сказал, что будет рад меня видеть, если я все-таки передумаю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by