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Кремль ждет приезда Лукашенко в Крым
Источник материала: АФН
Путин и Лукашенко во время общения и переговоров не обсуждают тему признания Крыма российским со стороны Беларуси, но Россия готова будет принять Лукашенко с визитом в Крыму.
Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.
Он также повторил, что непризнание Беларусью Крыма российским не осложняет отношения Москвы и Минска.
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Путин и Лукашенко во время общения и переговоров не обсуждают тему признания Крыма российским со стороны Беларуси, но Россия готова будет принять Лукашенко с...
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