Кремль ждет приезда Лукашенко в Крым

Источник материала: АФН

Путин и Лукашенко во время общения и переговоров не обсуждают тему признания Крыма российским со стороны Беларуси, но Россия готова будет принять Лукашенко с визитом в Крыму.

Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.

Он также повторил, что непризнание Беларусью Крыма российским не осложняет отношения Москвы и Минска.