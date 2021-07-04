В телеге сегодня. «Начальство уговаривает себя, что главное для людей в России – духовный «Рай». Сами же построили себе и своим семьям земной рай»

Источник материала: Салiдарнасць

В чем разница между социальной политикой китайских и российских властей.

– К столетию китайской компартии Евроньюс показал сюжет, в котором, одетый в серый френч товарищ Си сообщает о росте уровня жизни китайцев, а одна из китаянок говорит, что жить стало лучше – выросли пенсии, – пишет Telegram-канал СерпомПо . – В этом – коренное отличие китайских товарищей от набивающихся к ним в друзья кремлевских.

И ответ на вопрос, почему китайская система прочная, а нынешняя российская – гнилая.

У китайских товарищей с их приказной системой есть прочный тыл в виде роста благосостояния людей. У них на первом месте – материальное, а не державность. Они прагматики.

У кремлевских наоборот – здесь массам в первую очередь предлагаются державность, духовность, память народа, история. А с материальной стороной жизни все хуже и не видно перспектив. Это – чудаки-«идеалисты».

Главное, что позволило путинской системе всплыть на поверхность и долгое время там болтаться, был как раз рост уровня жизни масс, основанный на высоких ценах на нефть в разгульные нулевые, на росте мировой экономики.





Какой бы ни была сама система Путина, его провалы, обогащение друзей, но массовая поддержка его правления в прошлом была основана на материальном факторе – росте благосостояния.

Потом, вероятно, как следствие невозможности решить задачу существенного увеличения уровня жизни масс, наступила эпоха «духовных» заменителей.

Пошли авантюры (Крым, война в Украине), шествия «бессмертными полками» в древности советской истории – настойчивые попытки заменить для масс материальный фактор «скрепами». Подоспели все более массовые репрессии против авангарда народного недовольства падением уровня жизни.

Сегодня по факту милитаризация, подготовка к «войне с Западом» и «государственные задачи» выдвигаются как главный приоритет жизни страны. А материальное благосостояние масс связывается лишь с теми или иными подачками, манипуляцией перед несвободными выборами, мерами, «выпускающими пар», «затыкающими дыры». Заявлениями, что во всем мире плохо.

Апофеозом, «концом эпохи», стало, конечно, решение Путина 2018 года, объявленное им после очередного «избрания» на высший пост, об увеличении пенсионного возраста, лишении десятков миллионов людей заработанных пенсий.

Начальство уговаривает себя, что главное для людей в России – духовный «Рай» (церковь, Победа, гордость), а не земные блага. При том, что сами высшие начальники уже построили себе и своим семьям земной рай.

Не Навальный, свободная от властей пресса, гражданские активисты, оппозиционные партии, либеральные идеи ослабили путинскую систему, сделали ее рыхлой.

Она теряет массовую поддержку по другой причине – неспособности сделать то, что удалось китайским товарищам.