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Заплыл глаз, есть опасность отёка Квинке. Что нужно делать, если насекомое укусило в веко?
Источник материала: СТВ
Отдых вдали от городской суеты. Что может быть лучше в летнее время? Однако, отправляясь за город, необходимо помнить о здоровье. Например, важно запастись спреями, которые отпугивают насекомых, а заодно и антигистаминными препаратами, которые помогут снять аллергические реакции, если вас все-таки покусали, рассказали в программе
А вот что делать, если из-за укуса мошкары или комара заплыл глаз? Ведь, как известно, применяемые для кожных покровов гели и мази здесь лучше не использовать.
Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Пациенты обычно знают, если они аллергики, нужно обязательно выпить сразу антигистаминный препарат. Ну и конечно, не оставаться на природе. Если вы видите, что развивается отек, опухоль, то обязательно медучреждение, консультация врача, потому что это лицо. Может быть отек Квинке, верхних дыхательных путей – все развивается очень быстро, поэтому надо быть внимательным.
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Отдых вдали от городской суеты. Что может быть лучше в летнее время? Однако, отправляясь за город, необходимо помнить о здоровье. Например, важно запастись спреями,...
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