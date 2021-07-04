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Заплыл глаз, есть опасность отёка Квинке. Что нужно делать, если насекомое укусило в веко?

04.07.2021 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Отдых вдали от городской суеты. Что может быть лучше в летнее время? Однако, отправляясь за город, необходимо помнить о здоровье. Например, важно запастись спреями, которые отпугивают насекомых, а заодно и антигистаминными препаратами, которые помогут снять аллергические реакции, если вас все-таки покусали, рассказали в программе «Плюс-минус».

Заплыл глаз, есть опасность отёка Квинке. Что нужно делать, если насекомое укусило в веко?

А вот что делать, если из-за укуса мошкары или комара заплыл глаз? Ведь, как известно, применяемые для кожных покровов гели и мази здесь лучше не использовать.

Заплыл глаз, есть опасность отёка Квинке. Что нужно делать, если насекомое укусило в веко?

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Если вы видите, что укус насекомого произошел в веко (веко – это кожа, я имею в виду кожный покров), то, конечно же, самое первое – обработка. Нужно посмотреть. Если у вас есть зеркало или кто-то вместе с вами, кто может посмотреть, обязательно достать жало, если это был укус жалящего насекомого. Обязательно обработать, промыть хотя бы чистой водой, чистая питьевая вода всегда есть с собой. Обязательно промыть.

Пациенты обычно знают, если они аллергики, нужно обязательно выпить сразу антигистаминный препарат. Ну и конечно, не оставаться на природе. Если вы видите, что развивается отек, опухоль, то обязательно медучреждение, консультация врача, потому что это лицо. Может быть отек Квинке, верхних дыхательных путей – все развивается очень быстро, поэтому надо быть внимательным.

 
 
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Отдых вдали от городской суеты. Что может быть лучше в летнее время? Однако, отправляясь за город, необходимо помнить о здоровье. Например, важно запастись спреями,...
 
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