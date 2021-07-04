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Ливни и грозы ожидаются в воскресенье
Источник материала: Навiны
В последний день недели погоду на территории страны будут формировать область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы.
Ожидается облачно с прояснениями. Практически везде пройдут дожди (местами ливни). В отдельных районах грозы.
Ветер северо-восточный умеренный (при грозах порывистый).
Температура воздуха в регионах:
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В последний день недели погоду на территории страны будут формировать область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы.
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