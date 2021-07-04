Ливни и грозы ожидаются в воскресенье

В последний день недели погоду на территории страны будут формировать область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы.



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Ожидается облачно с прояснениями. Практически везде пройдут дожди (местами ливни). В отдельных районах грозы.

Ветер северо-восточный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха в регионах:

Брест +20..+22°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +25..+27°C;

Гродно +20..+22°C;

Могилев +24..+26°C;

Минск +23..+25°C.