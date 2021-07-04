Что будет, если заработает спутниковый интернет от Илона Маска

SpaceX нацелилась покрыть всю планету спутниковым интернетом Starlink.





Компания обещает, что это произойдет к сентябрю 2021 года. Так что же будет, когда заработает спутниковый интернет?





пишет nv.ua Важно понимать, что есть три глобальных технологии. Есть проводной интернет, интернет связанный с мобильной связью, а есть интернет спутниковый,nv.ua





Эти технологии в разных местах имеют свои преимущества. Качество проводного интернета в крупных городах всегда лучше — он надежнее, дешевле и имеет большую пропускную способность. В местностях со средней плотностью населения мобильный интернет, безусловно, имеет экономические преимущества. Устанавливается базовая станция и покрывается сразу какая-то условная площадь. Конечно, не избежать проблем с покрытием — мобильный интернет менее надежный.





Спутниковый интернет хорош для покрытия очень больших территорий. Фактически он дает гарантированное покрытие всей планеты в те места где нет вышек сотовой связи. Хотя тоже зависит от погоды и может не работать, например, во время грозы или сильного дождя.





Спутниковый интернет в основном был частным лицам недоступен. Сейчас все изменится. Для запуска работы компания Starlink намерена развернуть на околоземной орбите 12 000 спутников. На данный момент запущено всего 1800 спутников и система работает в тестовом режиме. В прошлом году Илон Маск заявлял, что тестирование Starlink в Европе начнется в феврале-марте 2021 года. Но на сегодняшний день Starlink работает только в 11 странах, включая США, Канаду и Австралию.





Конкуренция между провайдерами





В ближайшем будущем спутниковый интернет не сможет конкурировать с мобильным или проводным. Спутниковый будет всегда дороже из-за ограничений по частотному спектру и сложности с радиопередачей. Экономически это невыгодно. Это очень сложная и дорогая технология. Сейчас его цена порядка $100 в месяц. К примеру, в Европе проводной интернет стоит порядка $30−50 в месяц, это в два раза дешевле, чем спутниковый. Разница в цене для Украины еще больше — у нас хороший качественный проводной интернет стоит до $10. Кроме того сейчас многие пользуются интернет-телевидением — это большой объем информации с функцией Time Shift и его тоже дорого передавать через спутник.





Спутниковый интернет хорош для тех мест, где вообще нет никакой связи. Например, вы можете забраться на Говерлу, где нет вышки сотовой связи и отправить оттуда фото маме. Однако для этого придется тащить с собой спутниковый терминал. В отдаленных поселках, где нет никакой связи, он будет работать хорошо.





Таким образом вопрос лежит в плоскости цены: провод — дешево и много, спутник дороже в 2−5 раз и меньше, но зато везде и без ограничений.





Противостояние





Глобализация мирового интернета связана с фильтрацией трафика. Например, в Китае зафильтровано огромное количество ресурсов, а подключение спутникового интернета раскрывает возможности для получения нефильтрованного контента. Условно говоря, в странах, в которых наложено вето на большое количество информации теперь станет возможно свободно пользоваться Google и читать украинские медиа. Это новый виток противостояния «фильтр — антифильтр».





История с таким противостоянием всегда примерно одинаковая. С изобретением пушек крепости перестали строить не потому что невозможно построить стену, которую не пробивает пушка. А потому что построить стену в тысячу раз дороже, чем построить пушку. Та же история с фильтрацией в интернете. Вводить ограничения — стратегия изначально экономически проигрышная — можно потратить много денег, но победить в этой войне нельзя.





Например, Китай вкладывает $30 миллиардов в строительство системы фильтрации, а потом кто-то изобретает штуковину в десять раз дешевле, чтобы все сломать. Поэтому государствам, которые хотят ограничивать контент, придется очень сильно вкладываться в эти разработки. Пока Китай пытается регулировать интернет наземный, а тут еще такое злосчастье из космоса — интернет от Илона Маска.





Другие страны уже неоднократно полуофициально выражали недовольство проектом Starlink, считая его нарушением своего суверенитета. Это напоминает войну СССР с «Голосом Америки», когда борьба с иностранным вещанием на территории Союза велась с помощью глушилок. Информационную войну можно выиграть только в информационном поле. Технологии тут могут играть только вспомогательную роль





Конкуренция в космосе





Вместе с тем, проекты, подобные Starlink, будут появляться и в будущем, и в других странах. Об аналогичных проектах уже заявляют целый ряд компаний.





Как бы там ни было, спутниковый интернет от Илона Маска — это прогресс, а прогресс, как известно, остановить нельзя.











