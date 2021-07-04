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Чудовищные травмы Евро-2020: перелом мыщелков бедренной кости, разрыв ахилла, перелом стенки глазницы

04.07.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игрокам, получившим тяжелые повреждения во время игры, придется восстанавливаться до года

Чудовищные травмы Евро-2020: перелом мыщелков бедренной кости, разрыв ахилла, перелом стенки глазницы
Один из лучших защитников Евро-2020 - Спинаццола - выбыл до конца турнира. Фото: Reuters
Мы привыкли видеть много борьбы и столкновений на футбольном поле, но к травмам не всегда приводит игра кость в кость. Когда организма работает на пределе возможностей, произойти может все, что угодно и без прямого противодействия соперника, пишет kp.by

В этом мы убедились, когда внезапно остановилось сердце у Кристина Эриксена. На ровном месте получил тяжелейшее повреждение и защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола.

На 79-й минуте матча Италия-Бельгия он бежал за мячом и неожиданно остановился, подогнув ногу. Леонардо упал и стать на ногу уже не смог. Его положили на носилки у отправили в клинику.

Позже мы узнали, что у Спинаццолы разрыв ахиллова сухожилия и восстановление займет от полугода до года.

Не менее полугода придется лечится и форварду киевского «Динамо» и сборной Украины Артему Беседину. Его одним ударом, пусть и непреднамеренным, вывел из строя швед Даниэльссон.

«На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму», - сообщил fcdynamo.kiev.ua главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун.

Из травм, которые привели к тяжелым последствиям можно вспомнить и столкновение в борьбе за верховой мяч бельгийского защитника Тимоти Кастаня с россиянином Далером Кузяевым.

У защитника «Лестера» диагностировали двойной перелом стенки глазницы. Ему провели 6-часовую операцию. Если бы удар пришелся на 3 см выше, то последствия для здоровья были бы тяжелейшие и Кастань закончил бы карьеру.
 
 
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Игрокам, получившим тяжелые повреждения во время игры, придется восстанавливаться до года
 
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