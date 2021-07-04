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Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих

04.07.2021 09:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Азербайджана в субботу, 3 июля, передали Армении 15 пленных, доставив их в армянскую столицу на самолете Военно-космических сил России, сообщил командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

Ереван в ответ передал Баку карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Физулинском и Зангеланском районах Нагорного Карабаха, передает DW.

Это не первая передача пленных Армении. В середине июня в Ереван уже вернулись 15 человек. Армянская сторона тогда предоставила Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе.

 
 
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Власти Азербайджана в субботу, 3 июля, передали Армении 15 пленных, доставив их в армянскую столицу на самолете Военно-космических сил России, сообщил командующий...
 
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