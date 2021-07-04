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Венесуэла проведет очередную деноминацию

04.07.2021 09:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Венесуэлы готовят очередную деноминацию национальной валюты - боливара, который стремительно обесценивается в пожаре гиперинфляции, измеряющейся тысячами процентов в год.

Как сообщает Bloomberg, венесуэльский ЦБ принял решение «отрезать» шесть нулей от боливара, чтобы упростить ежедневные транзакции в стране, суммы которых перестали помещаться на табло калькуляторов и кассовых аппаратов.

В результате деноминации - третьей для Венесуэлы за последние 13 лет - миллион боливаров превратится в один боливар. Курс доллара в стране, таким образом, с 3,219 млн боливаров снизится до 3,2 боливара, пишет finanz.ru

С 2008 года Венесуэла отрезала уже 8 нулей от боливара, который обесценился к доллару в 510 раз с момента прихода к власти социалиста Уго Чавеса.

На конец апреля инфляция в стране достигла 2840% в годовом выражении и 300 000% с начала 2019 года.

За последние пять лет экономика Венесуэлы схлопнулась на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю, - добычи сырой нефти. Объемы производства «черного золота» в Венесуэле с 2016 года упали более чем вчетверо - с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки.

В начале мая президент страны Николас Мадуро объявил о повышении минимальной оплаты труда с 1,8 до 7 миллионов боливаров в месяц, что по текущему курсу эквивалентно сумме в 2,5 доллара. До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Власти Венесуэлы готовят очередную деноминацию национальной валюты - боливара, который стремительно обесценивается в пожаре гиперинфляции, измеряющейся...
 
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