По прозвищу «Мир»: в агроусадьбе под Минском выходили детеныша косули

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В агроусадьбе в Молодечненском районе Беларуси новый обитатель – детеныш косули. Его раненного подобрали в поле и выходили, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Гостей маленькая косуля пока побаивается. К себе подпускает только Анастасию, владелицу агроусадьбы, и ее дочерей. Живет в хлеву. Он больше похож на общежитие – здесь и поросята, и телята, и лошади.

Беспомощного детеныша косули нашли в поле. Заднее копыто отрезало косилкой.

«Мы ловили его. Гладили его. Гладишь рукой, и слышно, как от страха у него сердце вырывалось из груди. Мы с ним очень ласковы, он уже на голос приходит, радостный идет, когда кормим», – рассказала Анастасия Чернявская.

Малыш поправляется, уже не хромает. В день дикая гостья выпивает почти литр молока. Анастасия выкармливает ее, как ребенка. Косуле всего месяц.

У спасенной косули появился не только дом, но и имя.

«Выдумщик всех имен у нас мама. Она всем имена придумывает». – «Косулю сейчас как зовут?». – «Мир».

Мир здесь не единственное спасенное животное. Аист Малыш прошлым летом выпал из гнезда. Семья Чернявских выходила птенца, и улетать он уже не собирается.

«Сажаем картошку, он идет в борозде и клювом поправляет. Это очень смешно. Красили забор, ему тоже кисточку давай. Ему только бейджик повесить. Точно настоящий директор нашей агроусадьбы», – смеется Анастасия.

Выпускать в дикую природу косулю тоже не планируют. Скорее всего, из-за травмы она не сможет жить вместе со своими сородичами и станет легкой добычей. А вот в аугроусадьбе необычный обитатель уже стал общим любимчиком.