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По прозвищу «Мир»: в агроусадьбе под Минском выходили детеныша косули
04.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В агроусадьбе в Молодечненском районе Беларуси новый обитатель – детеныш косули. Его раненного подобрали в поле и выходили, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Гостей маленькая косуля пока побаивается. К себе подпускает только Анастасию, владелицу агроусадьбы, и ее дочерей. Живет в хлеву. Он больше похож на общежитие – здесь и поросята, и телята, и лошади.
Беспомощного детеныша косули нашли в поле. Заднее копыто отрезало косилкой.
Малыш поправляется, уже не хромает. В день дикая гостья выпивает почти литр молока. Анастасия выкармливает ее, как ребенка. Косуле всего месяц.
У спасенной косули появился не только дом, но и имя.
«Выдумщик всех имен у нас мама. Она всем имена придумывает». – «Косулю сейчас как зовут?». – «Мир».
Мир здесь не единственное спасенное животное. Аист Малыш прошлым летом выпал из гнезда. Семья Чернявских выходила птенца, и улетать он уже не собирается.
Выпускать в дикую природу косулю тоже не планируют. Скорее всего, из-за травмы она не сможет жить вместе со своими сородичами и станет легкой добычей. А вот в аугроусадьбе необычный обитатель уже стал общим любимчиком.
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Спасенная косуля живет в хлеву, который больше похож на общежитие – здесь и поросята, и телята, и лошади.
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