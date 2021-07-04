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Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов

04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Таким был салют ко Дню Независимости, на финансирование которого, как писали ранее, было потрачено около 265 тысяч рублей из бюджетных средств.

Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов

Все фото Белсат

Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов
Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов
Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов
Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов
Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов

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Таким был салют ко Дню Независимости, на финансирование которого, как писали ранее, было потрачено около 265 тысяч рублей из бюджетных средств.
 
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