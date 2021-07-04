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Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов
04.07.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Таким был салют ко Дню Независимости, на финансирование которого,
как писали ранее
, было потрачено около 265 тысяч рублей из бюджетных средств.
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Белсат
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Фейерверк, на который из бюджета потратили около 100 тысяч долларов
Таким был салют ко Дню Независимости, на финансирование которого, как писали ранее, было потрачено около 265 тысяч рублей из бюджетных средств.
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