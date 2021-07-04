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Масштабный гала-концерт стал завершением празднования Дня Независимости в Минске

04.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кульминацией Дня Независимости стал праздничный фейерверк. Его предварял яркий концерт у стелы «Минск – город-герой». И продолжилась еще одна традиция, которая полюбилась белорусам. Тысячи людей разных профессий и поколений объединил государственный гимн.  

Из года в год площадка возле стелы «Минск – город-герой» объединяет тысячи людей. Гала-концерт «Беларусь адзіная», который организовали Министерство культуры и телеканал ОНТ – самый яркий момент Дня Независимости. В программе – любимые песни белорусов, которые подхватила вся страна. Прямая трансляция звучала с каждого телеэкрана. В роли зрителей были и те, кто каждый день делает эфир ОНТ.

В этом году концерт посвящен простым белорусам, людям разных профессий: врачам, педагогам, аграриям.  Всем, кто своим трудом вносит вклад в единство страны. Их истории – тоже символ независимости Беларуси.

На сцене – звезды эстрады: Ирина Дорофеева, ансамбль «Песняры», группа «Аура» и многие другие. Музыка объединила людей разных поколений, профессий, взглядов. Но одно остается неизменным: все – за единую, сильную и независимую Беларусь. 

Особый, сакральный момент для многих – исполнение государственного гимна. Старт этой акции дал телеканал ОНТ почти два десятилетия назад. В унисон «Мы беларусы, мірныя людзі» пели в каждом уголке страны. Слова особенно символично звучат в этом году. И именно на стеле можно было ощутить атмосферу народного единства. 

Финальным аккордом стало пиротехническое шоу. Десятки залпов украсили ночное небо столицы. Батареи располагались на шести позициях в каждом районе города. Самые яркие – на главной площадке праздника. 

Концертную программу продолжил российский исполнитель Стас Костюшкин. И многие не спешили расходиться. Вечернее шоу завершилось далеко за полночь. И можно сказать точно: праздник удался и останется теплыми воспоминаниями в памяти тысяч белорусов.

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Теги: Минск
 
 
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Кульминацией Дня Независимости стал праздничный фейерверк. Его предварял яркий концерт у стелы «Минск – город-герой». И продолжилась еще одна традиция, которая...
 
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