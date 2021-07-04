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«Независимость – это престиж»: Беларусь отметила главный государственный праздник
Источник материала: ОНТ
Праздник, который объединил всю страну! Беларусь отметила День Независимости. Это главная дата в календаре государства, символ суверенитета и гордости!
День освобождения Минска от оккупации в Беларуси отмечали начиная с 45-го – и традиция не прерывается до сих пор. Накануне люди вышли на улицы, площади и в парки, чтобы поделиться праздничным настроением и прогуляться под мирным небом. И открыто говорить о том, что для них – независимость:
Фото: БЕЛТА
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Праздник, который объединил всю страну! Беларусь отметила День Независимости. Это главная дата в календаре государства, символ суверенитета и гордости! День...
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