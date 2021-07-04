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«Независимость – это престиж»: Беларусь отметила главный государственный праздник

04.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздник, который объединил всю страну! Беларусь отметила День Независимости. Это главная дата в календаре государства, символ суверенитета и гордости! 

День освобождения Минска от оккупации в Беларуси отмечали начиная с 45-го – и традиция не прерывается до сих пор. Накануне люди вышли на улицы, площади и в парки, чтобы поделиться праздничным настроением и прогуляться под мирным небом. И открыто говорить о том, что для них – независимость: 

«Независимость – это любовь к своей стране. Ты независим – ты её любишь. Ты можешь здесь жить, трудиться, любить, отдыхать, творить, создавать, работать. Ну, и, конечно же, это семья – твоя опора, надёжность. Независимость – это когда ты живёшь в стране, которую любишь».

«Независимость – это жить в спокойной, тихой, мирной стране. Этот день героический, его помнить не только нам, чтобы наша молодёжь, наши дети помнили и чтили тот мир и спокойствие, который подарили наши деды».

«Независимость – это огромный престиж замечательной нашей страны, это воспитание наших детей в этом духе. Это праздник, праздник всей страны от мала до велика!» 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Праздник, который объединил всю страну! Беларусь отметила День Независимости. Это главная дата в календаре государства, символ суверенитета и гордости!  День...
 
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