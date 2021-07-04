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На Кургане дружбы возложат цветы героям Великой Отечественной войны из Беларуси, России и Латвии
Источник материала: ОНТ
Традиция, которая объединяет людей уже более шести десятков лет: сегодня на Кургане Дружбы встретятся белорусы, русские и латыши.
На стыке границ трех государств в Верхнедвинском районе пройдет митинг и возложение цветов и венков к монументам в честь героев-комсомольцев и партизан. Курган насыпан в честь боевого содружества партизан трёх стран. Земля для него взята с могил воинов Красной армии.
Фото: БЕЛТА
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Традиция, которая объединяет людей уже более шести десятков лет: сегодня на Кургане Дружбы встретятся белорусы, русские и латыши. На стыке границ трех государств...
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