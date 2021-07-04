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На Кургане дружбы возложат цветы героям Великой Отечественной войны из Беларуси, России и Латвии

04.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Кургане дружбы возложат цветы героям Великой Отечественной войны из Беларуси, России и Латвии

Традиция, которая объединяет людей уже более шести десятков лет: сегодня на Кургане Дружбы встретятся белорусы, русские и латыши. 

На стыке границ трех государств в Верхнедвинском районе пройдет митинг и возложение цветов и венков к монументам в честь героев-комсомольцев и партизан. Курган насыпан в честь боевого содружества партизан трёх стран. Земля для него взята с могил воинов Красной армии.

Фото: БЕЛТА

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Традиция, которая объединяет людей уже более шести десятков лет: сегодня на Кургане Дружбы встретятся белорусы, русские и латыши.  На стыке границ трех государств...
 
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