На Кургане дружбы возложат цветы героям Великой Отечественной войны из Беларуси, России и Латвии

Источник материала: ОНТ

Традиция, которая объединяет людей уже более шести десятков лет: сегодня на Кургане Дружбы встретятся белорусы, русские и латыши.

На стыке границ трех государств в Верхнедвинском районе пройдет митинг и возложение цветов и венков к монументам в честь героев-комсомольцев и партизан. Курган насыпан в честь боевого содружества партизан трёх стран. Земля для него взята с могил воинов Красной армии.

Фото: БЕЛТА

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