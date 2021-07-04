Госавтоинспекции Беларуси исполнилось 85 лет

Источник материала: ОНТ

У сотрудников ГАИ накануне был двойной праздник: 85-летний юбилей отметила Госавтоинспекция Беларуси!

Начиная с 3 июля 1936 года эта служба отвечает за безопасность на дорогах. Несмотря на то, что автомобилей с каждым днем – всё больше, аварийность удаётся удерживать на уровне 50-летней давности. На помощь профессионализму приходит техника. Современные машины, цифровые камеры, умные системы регулировки дорожного движения.

Но кадры по-прежнему решают: юбилей Госавтоинспекции широко отметит в Александрии. 10 июля – республиканский праздник «День открытых дорог» войдёт в программу фестиваля «Купалье».

Фото: БЕЛТА

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