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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Филиппинах разбился самолет с военнослужащими Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что было найдено 17 тел.

Самолет Lockheed C-130 потерпел аварию при посадке, говорится в заявлении ВВС. Спасательные работы продолжаются.На снимках были видны языки пламени и дым, вырывающиеся из обломков самолета среди деревьев в Патикуле в провинции Сулу, где армия уже давно ведет борьбу с исламистскими повстанцами.Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что было найдено 17 тел, и ожидается, что число погибших возрастет, ссылаясь на местного командира.Министр оборонысообщил агентству Рейтер, что, согласно его первоначальным сообщениям, на борту самолета находились 92 человека, в том числе три пилота и пять других членов экипажа.Начальник вооруженных силсообщил журналистам, что по меньшей мере 40 человек были спасены из разбившегося самолета и сейчас проходят лечение.