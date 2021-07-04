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На Филиппинах разбился самолет с военнослужащими
Источник материала: UDF
Фото из открытых источников
Самолет Lockheed C-130 потерпел аварию при посадке, говорится в заявлении ВВС. Спасательные работы продолжаются.
На снимках были видны языки пламени и дым, вырывающиеся из обломков самолета среди деревьев в Патикуле в провинции Сулу, где армия уже давно ведет борьбу с исламистскими повстанцами.
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что было найдено 17 тел, и ожидается, что число погибших возрастет, ссылаясь на местного командира.
Министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил агентству Рейтер, что, согласно его первоначальным сообщениям, на борту самолета находились 92 человека, в том числе три пилота и пять других членов экипажа.
Начальник вооруженных сил Чирилито Собехана сообщил журналистам, что по меньшей мере 40 человек были спасены из разбившегося самолета и сейчас проходят лечение.
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Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что было найдено 17 тел.
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