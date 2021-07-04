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На Филиппинах разбился самолет с военнослужащими

04.07.2021 10:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На Филиппинах разбился самолет с военнослужащими
Фото из открытых источников
Самолет, перевозивший филиппинских военнослужащих, разбился и загорелся на юге Филиппин с 92 людьми на борту. СМИ сообщают, что по меньшей мере 17 человек погибли.

Самолет Lockheed C-130 потерпел аварию при посадке, говорится в заявлении ВВС. Спасательные работы продолжаются.

На снимках были видны языки пламени и дым, вырывающиеся из обломков самолета среди деревьев в Патикуле в провинции Сулу, где армия уже давно ведет борьбу с исламистскими повстанцами.

Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что было найдено 17 тел, и ожидается, что число погибших возрастет, ссылаясь на местного командира.

Министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил агентству Рейтер, что, согласно его первоначальным сообщениям, на борту самолета находились 92 человека, в том числе три пилота и пять других членов экипажа.

Начальник вооруженных сил Чирилито Собехана сообщил журналистам, что по меньшей мере 40 человек были спасены из разбившегося самолета и сейчас проходят лечение.
 
 
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Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что было найдено 17 тел.
 
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