Источник материала: UDF



Григорий Костусев/Еврорадио

Письмо Григория Костусева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Григорий Костусев прислал письмо соратникам: он не признает вину За более чем два месяца за решеткой политик практически не получал писем.

Политик возмущен тем, что государственные телеканалы распространили информацию, в которойякобы признает свои обвинения и отрицает свою вину. При этом дело уже больше месяца находится в режиме ожидания: «Сейчас полное затишье», — пишет председатель БНФ.Из письма политика становится понятно, что за более чем два месяца за решеткой он практически не получал писем, открыток от коллег и членов партии. Григорий Костусев сетует, что вся информация о событиях в Беларуси доходит до него с большим опозданием.Между тем политзаключенный знает о задержании— он читал об этом в газете «Новый час», а также выражает соболезнования в связи с трагической гибельюНапомним, дело о «государственном перевороте» появилось 17 марта. Лукашенко заявил, что политологвместе с Григорием Костусевым и юристомпланировали покушение на него и его сыновей. ОНТ сообщило в прямом эфире, что «заговорщики планировали этим летом совершить переворот».По делу о «покушении на Лукашенко» фигурируют девять человек. За решеткой находятся четверо:, Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. А также по делу проходят