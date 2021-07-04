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Григорий Костусев прислал письмо соратникам: он не признает вину
Источник материала: UDF
Григорий Костусев/Еврорадио
Политик возмущен тем, что государственные телеканалы распространили информацию, в которой Рыгор Костусев якобы признает свои обвинения и отрицает свою вину. При этом дело уже больше месяца находится в режиме ожидания: «Сейчас полное затишье», — пишет председатель БНФ.
Письмо Григория Костусева
Из письма политика становится понятно, что за более чем два месяца за решеткой он практически не получал писем, открыток от коллег и членов партии. Григорий Костусев сетует, что вся информация о событиях в Беларуси доходит до него с большим опозданием.
Между тем политзаключенный знает о задержании Рамана Протасевича — он читал об этом в газете «Новый час», а также выражает соболезнования в связи с трагической гибелью Витольда Ашурко.
Напомним, дело о «государственном перевороте» появилось 17 марта. Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута вместе с Григорием Костусевым и юристом Юрием Зенковичем планировали покушение на него и его сыновей. ОНТ сообщило в прямом эфире, что «заговорщики планировали этим летом совершить переворот».
По делу о «покушении на Лукашенко» фигурируют девять человек. За решеткой находятся четверо: Ольга Голубович, Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. А также по делу проходят Дмитрий Щегельский, Александр Перепечка, Павел Кулаженко, Игорь Макар и Виталий Макаренко.
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За более чем два месяца за решеткой политик практически не получал писем.
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