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«Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи - ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил (контр)атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов из глубин и толщ Африки».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белковский: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.

Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.Министр внутренних дел Литвыобратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.