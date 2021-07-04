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Белковский: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи
Источник материала: UDF
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«Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи - ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил (контр)атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов из глубин и толщ Африки».
Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.
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Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.
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