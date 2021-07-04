Венедиктов: последние заявления Лукашенко вогнали Кремль в тихий ступор

По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, последние заявления Александра Лукашенко об интеграции с РФ шокировали российскую власть.





1 июля, выступая на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, правитель из Минска предложил «рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития».

По мнению Венедиктова, Лукашенко «опять обул» российское руководство: «Сделал заявление Александр Григорьевич Лукашенко о том, что пора, нам нужно заниматься настоящей интеграцией с Россией и надо написать план до 2030 года. И такой тихий ступор в Кремле и на Старой площади со словами: «Подождите, мы же не так договаривались».

Он обратил внимание, что белорусский премьер на последней неделе съездил в Казахстан. Лукашенко параллельно звонил Токаеву и договорились о покупке нефтепродуктов у Казахстана .

«Я вам говорю, Лукашенко — человек чрезвычайно изворотливый и хитрый. И конечно же, даже будучи в определенной степени обязан Российской Федерации удержанием власти… Видимо, в Кремле считали, что он ослаб и стал заложником, что частично верно. А частично неверно, потому что он тут же в Среднюю Азию и в Китай. И наш большой брат юго-восточный, конечно, этим воспользуется», — подчеркнул главред.

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