Синоптики предупредили о грозах 4 июля

Источник материала: Смартпресс

4 июля 2021 года в Беларуси ожидаются сильные дожди, местами грозы, говорится в прогнозе Белгидрометеоцентра.

В частности, возможно, грозы накроют Могилев, Гродно, Гомель, Брест и Минск. В столице при этом будет до 25 градусов тепла.

Комфортнее всего будет 4 июля на севере страны: в Витебске обещают до 27 градусов тепла и без осадков.