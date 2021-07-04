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Синоптики предупредили о грозах 4 июля

04.07.2021 10:25 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

4 июля 2021 года в Беларуси ожидаются сильные дожди, местами грозы, говорится в прогнозе Белгидрометеоцентра. 

В частности, возможно, грозы накроют Могилев, Гродно, Гомель, Брест и Минск. В столице при этом будет до 25 градусов тепла. 

Комфортнее всего будет 4 июля на севере страны: в Витебске обещают до 27 градусов тепла и без осадков. 



 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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4 июля 2021 года в Беларуси ожидаются сильные дожди, местами грозы, говорится в прогнозе Белгидрометеоцентра.  В частности, возможно, грозы накроют...
 
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