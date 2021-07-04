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Синоптики предупредили о грозах 4 июля
04.07.2021 10:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
4 июля 2021 года в Беларуси ожидаются сильные дожди, местами грозы,
В частности, возможно, грозы накроют Могилев, Гродно, Гомель, Брест и Минск. В столице при этом будет до 25 градусов тепла.
Комфортнее всего будет 4 июля на севере страны: в Витебске обещают до 27 градусов тепла и без осадков.
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4 июля 2021 года в Беларуси ожидаются сильные дожди, местами грозы, говорится в прогнозе Белгидрометеоцентра. В частности, возможно, грозы накроют...
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