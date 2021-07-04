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Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье?
Источник материала: СТВ
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Считалось, что если 5 июля шел дождь, будет хороший урожай хлеба и льна, рассказали в программе
Также было замечено, что если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
6 июля – Аграфена-купальница. В этот вечер накануне купальской ночи было принято начинать купания. Считалось, что если в этот день в баньке попариться – здоровье обрести. Погоду определяли по муравьям: если они спешат в норки – к скорому сильному ненастью с ветром и грозой. Дождливый день указывал на неурожай.
7 июля. Иван Купала – время обрядов, примет, гаданий и легенд. Жители обязательно шли искать цветок папоротника, который по легенде зацветает именно в эту купальскую ночь.
8 июля – день Святых Петра и Февронии. В народе их почитают как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. С этого дня ждали еще сорок жарких дней.
9 июля – Давид-земляничник. В лесу созревают первые ягоды. Наши предки верили, что листочек земляники приносит удачу, а если умыться земляничной росой, то можно надолго сохранить молодость.
Если в этот день стоит хорошая и теплая погода, то до самой осени будет жарко. А если прошел дождь, то весь сентябрь будет холодным и дождливым.
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Считалось, что если 5 июля шел дождь, будет хороший урожай хлеба и льна, рассказали в...
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