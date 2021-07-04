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РИА «Новости»

«Все головные боли можно разделить на два типа: первичные — те, которые появляются сами по себе, и вторичные, когда головная боль — это последствие заболевания. Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных», — сказал Михаил Когтев.

«Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики — все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов», — посоветовал специалист.

«Важно, чтобы человек мог оценить интенсивность головной боли. Это реально сделать без специальных знаний. Например, можно использовать шкалу от ноля до 10, где ноль — отсутствие связи, а 10 — невыносимая головная боль. С болью до 5 баллов можно справиться самостоятельно. В остальных случаях необходима помощь специалиста», — заключил Михаил Когтев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как избавиться от головной боли без таблеток? Советы врача При этом врач предупредил, что с сильными головными болями следует обязательно обращаться к врачу.

Если головная боль не связана с заболеваниями, а возникает сама по себе, то скорее всего это «головная боль напряжения». Ее причиной чаще всего становится чрезмерная умственная активность или стресс. Кора головного мозга работает слишком активно и поэтому возникает мышечное напряжение. Снять ее можно с помощью релаксации.При этом врач предупредил, что с сильными головными болями следует обязательно обращаться к врачу, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний.