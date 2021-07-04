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Как избавиться от головной боли без таблеток? Советы врача
Источник материала: UDF
Фото: depositphotos.com
«Все головные боли можно разделить на два типа: первичные — те, которые появляются сами по себе, и вторичные, когда головная боль — это последствие заболевания. Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных», — сказал Михаил Когтев.
Если головная боль не связана с заболеваниями, а возникает сама по себе, то скорее всего это «головная боль напряжения». Ее причиной чаще всего становится чрезмерная умственная активность или стресс. Кора головного мозга работает слишком активно и поэтому возникает мышечное напряжение. Снять ее можно с помощью релаксации.
«Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики — все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов», — посоветовал специалист.
При этом врач предупредил, что с сильными головными болями следует обязательно обращаться к врачу, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний.
«Важно, чтобы человек мог оценить интенсивность головной боли. Это реально сделать без специальных знаний. Например, можно использовать шкалу от ноля до 10, где ноль — отсутствие связи, а 10 — невыносимая головная боль. С болью до 5 баллов можно справиться самостоятельно. В остальных случаях необходима помощь специалиста», — заключил Михаил Когтев.
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При этом врач предупредил, что с сильными головными болями следует обязательно обращаться к врачу.
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