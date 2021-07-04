Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда в Беларусь вернется жара? Погода на неделю с 5 по 11 июля. Подробный прогноз Во второй половине недели будет очень тепло.

Во вторник и среду станет немного теплее. 7 июля по западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +12℃…+19℃. Во вторник днем на столбиках термометров +21℃…+25℃, в среду +25℃…+27℃.Во второй половине недели будет очень тепло. С южными потоками в нашу страну будут поступать теплые воздушные массы. Осадков не ожидается. Ночью и утром непродолжительные туманы. Ночью +11℃…+16℃. В дневные часы +26℃…+28℃.В субботу прогнозируется снова без осадков, кратковременные дожди пройдут лишь в воскресенье по южной половине страны. Температура воздуха в ночные часы +10℃…+15℃. В дневные часы 10 июля воздух прогреется до +28℃…+31℃, в воскресенье, 11 июля, будет +26℃…+30℃.