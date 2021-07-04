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Алексей Венедиктов. Фото: РИА Новости

«Сделал заявление Александр Григорьевич Лукашенко о том, что пора, нам нужно заниматься настоящей интеграцией с Россией и надо написать план до 2030 года. И такой тихий ступор в Кремле и на Старой площади со словами: «Подождите, мы же не так договаривались».

«Я вам говорю, Лукашенко — человек чрезвычайно изворотливый и хитрый. И конечно же, даже будучи в определенной степени обязан Российской Федерации удержанием власти… Видимо, в Кремле считали, что он ослаб и стал заложником, что частично верно. А частично неверно, потому что он тут же в Среднюю Азию и в Китай. И наш большой брат юго-восточный, конечно, этим воспользуется», — подчеркнул главред «Эха Москвы».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы же не так договаривались». Последние заявления Лукашенко вогнали Кремль в тихий ступор По мнению Венедиктова, Лукашенко «опять обул» российское руководство.