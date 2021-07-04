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«Мы же не так договаривались». Последние заявления Лукашенко вогнали Кремль в тихий ступор

04.07.2021 10:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы же не так договаривались». Последние заявления Лукашенко вогнали Кремль в тихий ступор
Алексей Венедиктов. Фото: РИА Новости
По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, последние заявления Александра Лукашенко об интеграции с РФ шокировали российскую власть.

1 июля, выступая на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, правитель из Минска предложил «рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития».

По мнению Алексея Венедиктова, Лукашенко «опять обул» российское руководство:

«Сделал заявление Александр Григорьевич Лукашенко о том, что пора, нам нужно заниматься настоящей интеграцией с Россией и надо написать план до 2030 года. И такой тихий ступор в Кремле и на Старой площади со словами: «Подождите, мы же не так договаривались».



Он обратил внимание, что белорусский премьер на последней неделе съездил в Казахстан. Александр Лукашенко параллельно звонил Касым-Жомарту Токаеву и договорились о покупке нефтепродуктов у Казахстана.

«Я вам говорю, Лукашенко — человек чрезвычайно изворотливый и хитрый. И конечно же, даже будучи в определенной степени обязан Российской Федерации удержанием власти… Видимо, в Кремле считали, что он ослаб и стал заложником, что частично верно. А частично неверно, потому что он тут же в Среднюю Азию и в Китай. И наш большой брат юго-восточный, конечно, этим воспользуется», — подчеркнул главред «Эха Москвы».
 
Теги: Минск
 
 
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По мнению Венедиктова, Лукашенко «опять обул» российское руководство.
 
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