«Новая газета»: «Ближайший союзник России Лукашенко окончательно потерял связь с реальностью»

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Петр Саруханов / «Новая газета»

«Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев».



Александр Лукашенко — о «доказательтсвах» причастности «международных кураторов» к подготовке «терактов» в Беларуси

«Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ».



Александр Лукашенко — о «террористах», которых в Беларуси готовят «западные кураторы»

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций, — честно пригрозил Лукашенко Литве. — И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем».



Александр Лукашенко — о беженцах на белорусско-литовской границе, хлынувших в Литву

Один из эфиров Григория Азаренка на государственном ТВ

«Это случилось прошлой ночью. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет. Если не получится — убить».



Александр Лукашенко — о планах «отрезать язык» журналисту одиозного госканала

«Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно, он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться».

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже».

И вот как все оказалось взаимосвязано:

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