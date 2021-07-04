То ли ночью, то ли днем. Что не так с видео о якобы покушении на Азаренка

пише т belsat.eu Первый вопрос – время. О «покушении» рассказал 2 июля Александр Лукашенко, он сказал, что «это случилось минувшей ночью: 1 июля». Но на кадрах из сюжета СТВ события происходят в светлое время,т belsat.eu





Исполнителями операции называются Дмитрий Сосновский и «его союзник». Но имя последнего не называется, лицо его не показывается. В машине, из которой выходят Сосновский и «союзник», стоит видеокамера. Она показывает, что у «союзника» есть оружие, о Сосновском такого сказать мы не можем.





Именно «союзник» на видео и нападает на Азаренка, пока Сосновский стоит со стороны. После его задерживать силовики.





Напомним, что 2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси следователи вывили террористические ячейки, которые ждут своего часа. К созданию их якобы причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.





«Была попытка убийства Азаренка. Это случилось минувшей ночью», – заявил Лукашенко.





Также Лукашенко добавил, что целью убийства было желание лишить подвижности, захватить, бросить в багажник, вывезти в лес, отрезать язык.











