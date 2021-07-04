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То ли ночью, то ли днем. Что не так с видео о якобы покушении на Азаренка

04.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На государственных каналах вечером 3 июля показали сюжет, который назвали «покушением» на государственного пропагандиста Григория Азаренка. Видео сразу вызвало несколько вопросов.

Первый вопрос – время. О «покушении» рассказал 2 июля Александр Лукашенко, он сказал, что «это случилось минувшей ночью: 1 июля». Но на кадрах из сюжета СТВ события происходят в светлое время, пишет belsat.eu

Исполнителями операции называются Дмитрий Сосновский и «его союзник». Но имя последнего не называется, лицо его не показывается. В машине, из которой выходят Сосновский и «союзник», стоит видеокамера. Она показывает, что у «союзника» есть оружие, о Сосновском такого сказать мы не можем.

Именно «союзник» на видео и нападает на Азаренка, пока Сосновский стоит со стороны. После его задерживать силовики.

Напомним, что 2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси следователи вывили террористические ячейки, которые ждут своего часа. К созданию их якобы причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.

«Была попытка убийства Азаренка. Это случилось минувшей ночью», – заявил Лукашенко.

Также Лукашенко добавил, что целью убийства было желание лишить подвижности, захватить, бросить в багажник, вывезти в лес, отрезать язык.
 
 
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На государственных каналах вечером 3 июля показали сюжет, который назвали «покушением» на государственного пропагандиста Григория Азаренка. Видео сразу вызвало...
 
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