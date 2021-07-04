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Песков: «Ждем ли мы Лукашенко в Крыму? Конечно, ждем!» Глава Крыма: «Будем рады принять Александра Григорьевича»

04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Реплики сразу двух представителей Кремля.

— Когда наш Президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму, — написал глава Крыма в соцсетях. — Беларусь — самая близкая, братская для нас страна. Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова. Уверен, в Крыму президент Беларуси будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!

Телеграм-канал «Пул №3», в свою очередь, выложил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:

 
 
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