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Песков: «Ждем ли мы Лукашенко в Крыму? Конечно, ждем!» Глава Крыма: «Будем рады принять Александра Григорьевича»
04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Реплики сразу двух представителей Кремля.
— Когда наш Президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму, — написал глава Крыма в соцсетях. — Беларусь — самая близкая, братская для нас страна. Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова. Уверен, в Крыму президент Беларуси будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!
Телеграм-канал «Пул №3», в свою очередь, выложил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:
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Песков: «Ждем ли мы Лукашенко в Крыму? Конечно, ждем!» Глава Крыма: «Будем рады принять Александра Григорьевича»
Реплики сразу двух представителей Кремля.
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