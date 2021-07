Памёр скульптар Леў Гумілеўскі, які рабіў помнікі клясыкаў беларускай літаратуры

Источник материала: Свабода

Як паведамляе Саюз мастакоў Беларусі, Разьвітаньне са Львом Гумілеўскім адбудзецца 6 ліпеня ў жалобнай зале па адрасе: Менск, вуліца Кульман 33а з 10.00 да 11.00.

Леў Гумілеўскі працаваў у галіне станковай і манумэнтальнай скульптуры. Стварыў вобразы Максіма Багдановіча, Мікалая Гусоўскага, Кастуся Каліноўскага, Янкі Купалы, Адама Міцкевіча, Міхаіла Агінскага, Канстанціна Астроскага, Аляксандра Пушкіна, князёў Радзівілаў, Францішка Скарыны, Уладзіміра Караткевіча, Анатоля Сыса, Максіма Танка і іншых.

Народны мастак Беларусі (1991). Ляўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь (1974) за помнік Янку Купалу ў Менску ў сааўтарстве з Анатолем Анікейчыкам і Андрэем Міхайлавічам Засьпіцкім. Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь (1977).

