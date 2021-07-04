Как попасть в Антарктиду, если ты беларус? Космический опыт реального путешествия за полярный круг

Источник материала: KYKY

В марте 2021-го наша редакция завела Patreon – чтобы все желающие могли подписаться на мерч и другие бонусы и тем самым поддержать нас. В одном из лотов у нас есть секретный чат в телеграме, где мы уже познакомились с множеством интересных людей. В том числе, с беларуской Ольгой Жилицкой, которая сейчас живет в Англии. В чате Ольга рассказала, что в феврале 2020-го побывала в Антарктиде – и мы предложили ей рассказать эту историю для всех вас. Получился медитативный текст, после которого возникает острое желание повторить опыт нашего героя.

«Поездка с National Geographic стоит около 15 тысяч долларов». Что нужно сделать, чтобы попасть в Антарктиду, и сколько это стоит

До переезда в Англию я работала в IT, поэтому в Беларуси у меня все было хорошо. Зарплата позволяла накопить на квартиру и машину, ездить в путешествия. Но я всегда хотела попробовать пожить где-то еще – мне нравилось изучать другие культуры и языки. Поэтому, когда 3,5 года назад мне предложили релокейт по работе, я подумала: а почему бы и нет? У меня была мечта – пожить в Лондоне, и хотя путь к ней занял несколько лет (сначала я жила в Ливерпуле, затем в Манчестере), в итоге она осуществилась.

Но мысль о путешествии в Антарктиду появилась, еще когда я жила в Беларуси и работала в банке – лет 6-7 назад. Как и всем, наверное, мне всегда нравились пингвины. Да и если придумывать в рамках планеты Земля уникальные экспириенсы, Антарктида – один из них. Это необычное место, которое хочется увидеть, чтобы вспоминать о нем в старости.





Но в то время эта идея казалась мне безумной. Помню, заказала себе журнал National Geographic, с красивыми картинками и примечанием: «Если хотите поехать с нами Антарктиду – звоните!». Это стоило около 15 000 долларов, поэтому звонить я даже не планировала: какая Антарктида, когда у тебя зарплата 350 долларов? Это нереально. Но когда переехала в Англию, в один момент поняла, что моя идея уже не выглядит настолько абсурдной. У меня все еще были вопросы с деньгами и как такое путешествие вообще организовать, но они перестали казаться не решаемыми.

Последнее пару лет я копила деньги, моя копилка называлась «Антарктический фонд». И я решила: раз уж она так называется, значит, на поездку в Антарктиду ее и надо потратить. Я понимала, вряд ли кто-то из друзей согласится на такое дорогостоящее приключение – так и оказалось. Но компания для меня была не так важна, поэтому я поехала одна – и не с командой National Geographic. У них, конечно, божественные путешествия, но стоят в 1,5-2 раза дороже, чем можно найти.

Организация путешествия в Антарктиду начинается с выбора компании, которая занимается такими круизами. Дальше, в моем случае, была покупка экипировки – я не занимаюсь зимними видами спорта, поэтому из нужной верхней одежды у меня не было ничего. Плохо было понятно, что вообще покупать, в гугле все писали: «Всё зависит от того, насколько вы воспринимаете холод». Спасибо, конечно, но это никак не помогает. Можно было заказать всю экипировку из Америки, но тогда пакет одежды стоил бы диких денег с переплатой в триста долларов за таможенный сбор, поэтому решила собирать сама. Самой дорогой вещью оказалась куртка с мембраной. А обувь, к слову, покупать не пришлось, потому что на корабле всем выдавали резиновые сапоги по размеру.





И еще нужно было оформить страховку – без нее на круиз тебя не пустят. В Антарктиде нет больниц, на корабле не всегда есть врач – с нами медик был, но он мог оказать только первую помощь, например, дать таблетку, если тебя укачало. Поэтому на случай ЧП есть два варианта развития событий: либо корабль разворачивается и везет тебя (и весь остальной экипаж) назад на материк, либо, если случай экстренный, за тобой прилетает вертолет. Нас сразу предупредили, что нужно быть очень аккуратными – даже если кто-то сломает руку, капитан развернет корабль.

В мире нет компании, куда можно прийти и сказать: «Дайте мне страховку в Антарктиду на все случаи жизни». Большинство страхуют только время пребывания на корабле, то есть если на берегу меня атакует морской котик – это не будет попадать под страховой случай. Меня такие условия не устраивали, поэтому пришлось идти в маленькую страховую компанию, которая работает с нетипичными страховками, и договариваться об условиях напрямую. В идеале, в такую дорогую поездку надо покупать так называемый «constellation policy», на случай отмены поездки ещё до её начала по любой причине: мне расхотелось, я заболела, компания обанкротилась и так далее. Но с такой опцией стоимость страховки возрастает в разы, поэтому я решила ей не пользоваться и заплатила за обычное страхование 82 фунта (примерно 111 долларов).

В итоге вся поездка с круизом, перелетами, экипировкой, страховкой и другими мелочами обошлась мне в примерно 10 тысяч фунтов (примерно в 13,5 тысяч долларов).

А если бы поехала с National Geographic, заплатила бы около 15 тысяч фунтов (примерно 20 тысяч долларов), а может и больше.

«Интернет стоил диких денег». Что нужно знать о корабле, который плывет за полярный круг

Отправиться в Антарктиду можно из нескольких точек земли: из Австралии, Новой Зеландии – в общем, можно отплывать с нижней части планеты. Но чаще всего корабли отходят от Огненной Земли (а точнее, из города Ушуайя), и мой тоже. То есть ты можешь купить круиз из любой части света и просто прилететь на этот остров, как это сделала я. Летела, к слову, через Буэнос-Айрес, удалось и там пару дней провести.

Приехала на Огненную Землю за день до отплытия – красота на этом острове начинается с момента посадки самолета. Представьте, прямо возле взлетно-посадочной полосы – горы и океан, которые выглядят просто божественно. Я решила, когда еще такое увижу, поэтому забронировала отель подороже – он находится в горах, на территории заповедника. Там же, наверху, есть небольшой SPA-центр, джакузи которого расположен на улице. Ты выходишь, плаваешь, а вокруг – горы и сумасшедший закат. Это просто космос. Мне тогда казалось, что и без круиза у меня уже достаточно эмоций (смеется).





Уже на следующий день мы поплыли в Антарктиду. Еще когда бронировала тур, переживала, какой корабль мне достанется. Даже уточняла, насколько он будет устойчивый и кто будет эвакуировать команду, если что-то пойдет не так. Потому как перед поездкой узнала, что есть несколько вариантов шкал прочности судна: может выдержать годовой лет, лед нескольких лет и многолетний лед, дальше идет ледокол. Нам попался новый корабль, который мог пройти через лед 2-3-летней давности – этого достаточно, чтобы летом плыть за полярный круг. Еще у него была очень полезная функция – стабилизаторы. Когда начинается качка, без этих штук тебя просто от стенки к стенке бросает, но с нами этого не случилось, к счастью.





Каюты на корабле есть разные. В зависимости от бюджета можно выбрать что-то получше с собственным балконом или наоборот, попроще. У меня был самый дешевый вариант – две двухъярусные кровати, как в поезде, небольшой столик, маленькая душевая кабина и холл, где висела верхняя одежда и спасательная экипировка. А будили нас, как в детском лагере – по радио: «Доброе утро! За окном прекрасные айсберги, вставайте. Через 15 минут завтрак». А вас в каюте трое и выдумаете, как бы всем успеть в душ сходить (смеется). Но вообще на корабле было достаточно просторно – из-за начала пандемии вся китайская группа не доехала.

А еще мне постоянно хотелось шутить на тему Титаника, но я себя сдерживала. Особенно, когда приплыли за полярный круг, где вокруг были одни айсберги (смеется).





Когда мы только заселялись в каюты, каждому выдали ваучер на 100 мегабайт, которые израсходовались буквально в первый день. А потом предлагали их покупать, но стоили ваучеры каких-то страшных денег. Я подумала: плыву в Антарктиду, зачем мне интернет? Пусть будет ретрит! Единственное, на время поездки для каждого из нас создали специальный ящик, с которого можно было отправлять платные е-мейлы, вот их я покупала, чтобы сообщать родителям и друзьям, что со мной все хорошо. Но скорость была такая, что отправлять можно было только текст (при этом в каюте стоял телевизор, по которому транслировали вид с носа корабля в хорошем качестве).

«Только в украинской базе есть паб». Что кроме льдов можно увидеть в Антарктиде

Большую часть круиза мы плыли, но периодически делали остановки. У нас была очень плотная программа, иногда в день всего час свободного времени выпадал. Например, когда плыли через пролив Дрейка, не было возможности высадиться на берег, поэтому одна за одной шли лекции.





Вообще, поездки в Антарктиду очень непредсказуемые. Нам сразу сказали: «Можете забыть все, что вы прочитали в плане посещения – наше плавание зависит от погоды и состояния корабля». Инфраструктуры в Антарктиде нет, корабль фактически находится в открытой дикой природе – как пойдет, так пойдет. Кстати, так мы на себе прочувствовали, что глобальное потепление – большая проблема. У нас была запланирована ночевка на берегу, но ее отменили, потому что просто не было снега, весь растаял. А спать на голых скалах невозможно из-за холода.





Но при этом изначально наш тур не включал в себя поезду за полярный круг – такие намного дороже, чем обычные. Буквально вечером первого дня нам объявили: «Погода хорошая, корабль новый, капитан – уверенный. Мы плывем за полярный круг». Эта новость всех очень обрадовала и план нашей поездки полностью перевернулся. Первое впечатление – за полярным кругом много айсбергов и температура воздуха на пару градусов ниже. А еще там есть остов, где раньше работала британская исследовательская база. Туда даже принц Филипп приезжал, когда совершал свое кругосветное путешествие, играл там в теннис. Вот как человеку может прийти в голову идея поехать в Антарктиду, поиграть в теннис? Я видел в жизни все, а этого еще не делал? (смеется)





Ученых оттуда пришлось эвакуировать, потому что однажды этот остров сковало льдом. Сейчас к нему уже можно подплыть, если погода хорошая, что мы и сделали. Правда, там даже нет мостика, поэтому нас просто высадили на скалы рядом с полуразвалившимся домиком, где до сих пор стоит заплесневевшая овсянка – куда без этого, база же британская была. Насколько я знаю, ее хотели реставрировать, но пока дело до этого не дошло.

Мы побывали и на других британских базах. Вообще, Антарктида никому из стран не принадлежит, но так исторически сложилось, что именно Британия за время второй мировой войны укрепила там свои позиции. Основная ее база – «Порт-Локрой», там даже есть почта. Это небольшое деревянное здание, расположенное на маленьком острове, где обитает много пингвинов.





Почта действующая, там можно не только сувениры купить, но и открытки отправить. Я, например, письмо из Антарктиды родителям в Минск выслала. Правда, расписания, как ходят эти письма, нет – их могут доставить и за пару недель, и аж через год. Из «Порт-Локрой» письма забирает корабль, который следует на Фолклендские острова (на другую британскую базу). Оттуда письма летят в Великобританию и только тогда попадают в основную почтовую сеть. Мое письмо по счастливой случайности добралось до Минска недели за три. А еще в «Порт-Локрой» можно прямо в паспорт поставить штамп с пингвином – он выглядит как виза, но юридической силы не имеет. Хотя, говорят, с таким на аргентинской границе могут быть проблемы, потому что у Англии и Аргентины из-за Антарктиды до сих пор есть нерешенные вопросы.





Мы еще хотели побывать на украинской базе, но не доплыли до нее – это единственная станция в Антарктиде, где есть паб. На гугл-картах даже отмечены часы работы этого заведения. Ходит легенда, что если женщина оставит там лифчик, ее бесплатно угостят коктейлем, но я ее не проверяла (смеется).

«В туалет ходить нельзя». Чем можно заняться в Антарктиде

Один из частых вопросов, как ходить в туалет в Антарктиде. Ребята, справлять нужду на берегу строго запрещено. Думаю, даже те люди, которые живут в «Порт-Локрой», все отходы жизнедеятельности никуда не сливают, а увозят с собой на материк. Наш корабль делал также – мы ничего не сбрасывали ни в океан, ни на берег, все отходы ехали с нами назад. Может, только воду оставляли, но перед этим она проходила через систему очистки. Просто так ничего сбрасывать в океан и на льды нельзя, что выгодно отличает Антарктиду от Арктики, в которой, вроде как, можно все. В Антарктиде твсе путешествия сильно регулируются. И если компания не соблюдает правила, у нее забирают лицензию. Поэтому поездки очень экологичные.





С нами на корабле плыли ученые и просто энтузиасты, которые собирали звуки китов, пингвинов, исследовали местную акустику. А также проверяли нашу одежу перед высадкой на берег, чтобы мы никакие новые виды вирусов и растений не принесли туда. Если даже на обуви занести какое-то зерно, а оно прорастет – может разрушить местную экосистему. Последствия предсказать невозможно. У местных животных нет иммунитета к нашим болезням. Нам рассказывали случай, когда из-за приезжего целая колония пингвинов подхватила вирус и целиком вымерла.

Так что в Антарктиде не то, что в туалет сходить, – боже упаси флажок в снег воткнуть. За туристами в этом смысле очень пристально следят. А еще запрещают подходить к животным на расстояние ближе пяти метров, но они и сами могут подойти.





Животные в Антарктиде не боятся людей, потому что на них там не охотятся еще с 70-х. У пингвинов и других на человека бывает две реакции: полное игнорирование или необычайный интерес. Я как-то наблюдала за «медитирующим» пингвином, снимала его на камеру. И пока сидела, ко мне подошел другой – внимательно все осмотрел и пошел дальше. В Арктике такое сложно представить – там до сих пор разрешена охота, поэтому животные от людей прячутся.

Пингвины, конечно, обалденные – вы знали, что их фекалии красивого розового цвета? Все потому, что эти птицы едят маленьких розовых креветок (криль).





А еще мы видели китов – это нечто! Косатки, правда, немного страшноватые, что понятно, ведь это киты-убийцы. Видели и просто огромных горбатых китов, они в длину около 15 метров. И, как их называют из-за несвежего дыхания, «вонючих» китов (по-английски этот вид называется minke whale, отсюда рифмуется прозвище stinky minke). Это очень маленькие и милые киты, поэтому обидно, что им такую кличку придумали. Еще нам повезло с тюленями, мы увидели пять антарктических видов. Даже тюленя-йога (это тюлень Росса, супер-редкий вид) – он как будто делал асану «Собака мордой вверх». Я вообще не была к такому готова. Перед поездкой читала историю исследования Антарктиды, а тут тюлени! Это все было абсолютно в новинку для меня.





Во время круиза у нас были и экстремальные развлечения – несколько раз, например, мы плавали на каяках. Однажды – возле огромной ледяной скалы. В какой-то момент нас попросили помолчать, чтобы послушать, как тает и откалывается лед. Был слышен хруст и небольшое булькание тающих льдинок в воде. Мы сидели, медитировали под эти звуки. Все вместе – льды, звук, этот вид – казалось, что ты попал в заставку виндовс. В моменте сложно понять, где ты оказался и что вообще происходит, ты думаешь, что такого не просто бывает.





Еще мы купались в океане. Это было на острове Десепшен, где располагается один из двух действующих вулканов в Антарктике. В его кратере есть «озеро», в которое можно заплыть, потому что остров полукруглый. Этот остров выглядит как Марс в моем представлении: коричнево-серые ровные берега, темные горы, рядом лежат морские котики мохнатые – и все в тумане.

Я думала, что мы будем нырять в воду, как в фильмах, – прямо с корабля. Но нам сказали раздеться на берегу и самим зайти в воду. Она была не сильно ледяная, градусов 4-5, но все обсуждали, погружаться с головой или без. Я решила окунуться – когда еще будет такая возможность? А после нас быстро эвакуировали обратно на корабль и предложили то ли пунш, то ли грог – что-то слабоалкогольное и горячее, чтобы вернуть тепло в тело.





Обратно на Огненную Землю мы вернулись через десять дней плавания – и я поняла, что хочу еще раз отправиться в такое путешествие. Знаете, была бы возможность, я бы ездила в Антарктиду каждый год! Это невероятный опыт и я надеюсь, что смогу его повторить.