ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На воскресенье синоптики объявили желтый уровень опасности

04.07.2021 11:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Желтый уровень опасности объявлен в республике из-за сильных дождей на воскресенье, 4 июля, сообщает Белгидромет.

Местами в воскресенье по республике в отдельных районах ожидаются грозы.

В Минске возможны сильные ливни с грозой. В связи с неблагоприятными погодными условиями, синоптики обьявили желтый уровень опасности. Температура воздуха ночью будет колебаться от 15°С до +17°С, днем воздух прогреется до +23..+25°С.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местами в воскресенье по республике в отдельных районах ожидаются грозы.
 
Новости дня
Новости разные
 
По пути эскалации. Что следует из выступления Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by