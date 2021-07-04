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На воскресенье синоптики объявили желтый уровень опасности
Источник материала: UDFЖелтый уровень опасности объявлен в республике из-за сильных дождей на воскресенье, 4 июля, сообщает Белгидромет.
Местами в воскресенье по республике в отдельных районах ожидаются грозы.
В Минске возможны сильные ливни с грозой. В связи с неблагоприятными погодными условиями, синоптики обьявили желтый уровень опасности. Температура воздуха ночью будет колебаться от 15°С до +17°С, днем воздух прогреется до +23..+25°С.
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Местами в воскресенье по республике в отдельных районах ожидаются грозы.
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