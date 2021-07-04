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Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио

Важный акцент в официальной риторике властей — это отождествление всех врагов — внутренних и внешних — с фашистами, нацистами. Не сказать, что это совсем новый нарратив. Такие намёки делались и ранее. А теперь это доминирующий тренд пропагандистской конструкции.

«Многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны. Скажу больше, мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По пути эскалации. Что следует из выступления Лукашенко? Власти последовательно идут по пути эскалации конфликта как внутри страны, так и с внешними врагами.

Однако, выясняется, что по мере того, как власти взяли ситуацию под контроль и произошла определённая стабилизация, количество врагов только выросло. Это видно по тому, что масштаб репрессий возрастает. Плюс активизировались внешние враги, которые ввели санкции.То есть из выступления Лукашенко следует, что власти последовательно идут по пути эскалации конфликта как внутри страны, так и с внешними врагами. Модель крепости в осаде — это сегодня единственный возможный способ выживания.Власти пробуют уверить, что сегодняшний «коллективный Запад» продолжает политику фашистов. Лукашенко говорит: «Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о «новом порядке от таких же носителей «европейских ценностей». Во главе — те же западные элиты». Этим же историко-идеологическим субстратом помазали всех соседей. В одном ряду с фашистами Лукашенко припомнил литовских «лесных братьев», украинских бандеровцев, «бандитов Армии Крайовой».Заметная эволюция в оценке тех, кто протестовал прошлым годом. Тогда Лукашенко говорил, что на улицы выходят «провокаторы», «отморозки», «овцы», «пьяные», «обкуренные», «наркоманы», «проститутки». Теперь же на их вешают другой ярлык: «нацисты». Лукашенко отметил:Как эти неуместные параллели могут воздействовать в эпоху интернета? Думаю, для властей это неважно. Главное, чтобы они воздействовали на узкий круг их сторонников, силовые структуры. Это, в представлении Лукашенко и есть народ, с которым надо крепить единство. А как же остальные? И здесь Лукашенко даёт ответ: «Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое».Огромная часть выступления была посвящена подробностям террористических актов. Точнее, не самих терактов, которых, как выясняется, не было, а только намерениям каких-то людей совершить их. Это тяжело комментировать, имея только озвученную информацию.Лукашенко упоминал о вскрытых «спящих» террористических ячейках, так называемые отряды самообороны. Надо полагать, что за террористов выдают подписчиков Telegram-ресурса «Отряды самообороны Беларуси». Их там 2,5 тысячи.Владельцем этого чата, согласно Лукашенко, является гражданин Германии господин де Хоффман. На этом основании Лукашенко обещал предъявить претензии немецкому канцлеру. Одновременно выясняется, что основным модераторам был гражданин Российской Федерации Дудников. Интересно, станет ли это поводом для того, чтобы выдвинуть претензии президенту России Путину?