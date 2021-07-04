Количество «белорусских» нелегалов в Литве превысило тысячу

За последние сутки в Литве задержано 160 нелегалов, перешедших границу со стороны Беларуси, сообщила литовская Госпогранслужба.

Таким образом, общее количество задержанных нелегальных мигрантов с начала года превысило тысячу и достигло 1098 против 81 за весь 2020 год, 46 — за 2019-й, 104 — за 2017-й и 72 — за 2017-й, отмечается в пресс-релизе.





Основная часть задержанных — граждане Ирака либо лица, представляющиеся таковыми.

Третий день подряд нелегалы пытаются попасть в Литву главным образом в районе Друскининкая. Из 160 задержанных за последние сутки 137 пытались сделать это именно там (за три дня — 316). Остальные 23 перешли границу в Варенском, Игналинском, Вильнюсском и Шальчининкайском районах.

Отмечается, что сопротивления при задержании мигранты не оказывали.

Как пишет погранслужба Литвы, во время опроса нелегалы рассказывают похожие легенды: они якобы учились в вузах Гродно, недавно местные власти повысили плату за обучение, их выселили из общежития и потребовали покинуть Беларусь, выбрали для миграции Литву, а не Польшу, потому что Литва ближе к Гродно.

Литву они рассматривают как транзитный пункт на пути в Западную Европу.

Сообщается, что 3 июля основную часть нелегалов доставили из Друскининкая в Центр регистрации иностранцев в Пабраде, а также в помещения, предоставленные властями Алитуса и Игналины. Несопровождаемых несовершеннолетних перевезли из Друскининкая и Капчяместиса в Центр приема беженцев в Рукле.

Все мигранты проверяются на ковид и изолируются.

Чрезвычайная ситуация

2 июля правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов со стороны Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечалось в сообщении МВД Литвы.

В тот же день Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси из-за санкций нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

Также 2 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Вильнюс заявила, что наплыв нелегальных мигрантов в Литву с территории Беларуси является политически мотивированным: «Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период. Я с президентом и премьер-министром говорила, что через Frontex мы окажем больше помощи, они уже здесь. Мы увеличим эту помощь».

Гибридная война

26 мая в ряде белорусских провластных телеграм-каналов появились сообщения со ссылкой на заявления Лукашенко, сделанные на встрече с депутатами Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Приводилась, в частности, такая цитата, адресованная Западу: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его официальном сайте таких заявлений не публиковала. Не было их и в сообщениях государственных СМИ.

Вместе с тем министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на той же встрече, заявил: «Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности».

В качестве реакции на такого рода заявления глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал на своей странице в «Твиттере»: «Лукашенко открыто угрожает направить наркотики и нелегальных мигрантов в нашу сторону. Террорист — это тот, кто поступает или намерен поступать как террорист. Это дальнейшая эскалация со стороны режима, к которой Европа должна быть готова».

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5 июня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила: «Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств». Позже Ландсбергис открыто обвинил власти Беларуси в том, что они устроили «гибридную атаку на Европу», содействуя перемещению нелегальных мигрантов к литовской границе.

11 июня в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума.

16 июня Билотайте обратилась в Генпрокуратуру Литвы с просьбой начать расследование по поводу организации незаконного перемещения людей через границу из Беларуси. Тем же вечером в эфире телеканала LRT она заявила, что МВД вместе с другими ведомствами обсуждает вопрос о возведении забора на границе с Беларусью.

2 июля шесть сотрудников Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) начали патрулировать границу Литвы с Беларусью вместе с литовскими пограничниками. Представители погранслужбы ЕС из Франции, Венгрии и Германии под руководством литовских пограничников будут охранять участки границы в районе населенных пунктов Капчяместис и Друскининкай.

В Государственной пограничной службе Литвы сообщили, что число сотрудников Frontex на литовско-белорусской границе вырастет до 30 к середине июля.

Ответный ход

28 июня белорусский МИД в качестве одной из ответных мер на санкции Евросоюза объявил о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

Соглашение о реадмиссии, которое вступило в силу 1 июля 2020 года, предусматривает, что Беларусь и ЕС должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.