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Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах
Источник материала: Партизан
На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 филиппинских военно-воздушных сил, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование страны.
Крушение произошло, когда самолет пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу,
В ходе спасательной операции из горящего самолета удалось спасти 15 человек.
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На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 филиппинских военно-воздушных сил, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование...
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