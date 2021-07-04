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Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

04.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 филиппинских военно-воздушных сил, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование страны.

Крушение произошло, когда самолет пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу, пишет interfax.by

В ходе спасательной операции из горящего самолета удалось спасти 15 человек.
 
 
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На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 филиппинских военно-воздушных сил, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование...
 
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