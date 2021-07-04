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Составлен рейтинг беларуских розничных сетей по задолженности поставщикам

04.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Издание Statuspro.by опубликовалo рейтинг крупных продуктовых ритейлеров по задолженности поставщикам. Данные актуальны по состоянию на 28 июня 2021 года.



Авторы рейтинга отбирали участников исходя из известности бренда по публикациям в СМИ и общей известности бренда у потребителей.

При составлении рейтинга учитывались суммы задолженностей по приказным и исполнительным производствам, суммы возбужденных исполнительных и приказных производств, история задолженностей в бюджет и ФСЗН. А также является ли оцениваемый торговый бренд ответчиком или истцом по экономическим судебным делам.

У некоторых брендов объекты оптовой и розничной торговли распределены между несколькими юридическими лицами. В таком случае мы суммировали показатели всех юридических лиц торговой сети.

Самыми беспроблемными оказались "Корона" и "Санта" и Green,  у которых нет активных исполнительных и приказных производств. А задолженность по искам - не превышет 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Антилидер - сеть "Домашний", магазины которой с весны этого года закрылись по все стране. 

В конце списка также ProStore, Виталюр и Евроопт. 
 
 
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Издание Statuspro.by опубликовалo рейтинг крупных продуктовых ритейлеров по задолженности поставщикам. Данные актуальны по состоянию на 28 июня 2021 года.
 
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