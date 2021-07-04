Белорусские леса снова открыты для посещения

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси сняты все ограничения и запреты на посещение лесов, сообщает Министерство лесного хозяйства.

Еще в начале недели нельзя было посещать леса примерно в 40 районах страны, однако к выходным жара спала и прошли дожди. В ведомстве ранее обещали, когда пройдут осадки - запреты и ограничения будут оперативно сняты.

Тем не менее, за последние сутки в природных экосистемах страны произошло три пожара.