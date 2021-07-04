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Белорусские леса снова открыты для посещения

04.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В Беларуси сняты все ограничения и запреты на посещение лесов, сообщает  Министерство лесного хозяйства. 

Еще в начале недели нельзя было посещать леса примерно в 40 районах страны, однако к выходным жара спала и прошли дожди. В ведомстве ранее обещали, когда пройдут осадки - запреты и ограничения будут оперативно сняты. 

Тем не менее, за последние сутки в природных экосистемах страны произошло три пожара. 


 
 
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В Беларуси сняты все ограничения и запреты на посещение лесов, сообщает  Министерство лесного хозяйства.  Еще в начале недели нельзя было посещать...
 
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